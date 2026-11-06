Kütahya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Türk Kızılay, "1 Kan 3 Hayat" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Türk Kızılay, "1 Kan 3 Hayat" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
Türk Kızılay Kütahya Şubesi, Kütahya Otogar yönetimi ve Kütahya Ülkü Ocakları işbirliğinde düzenlenen kampanyaya vatandaşların yanı sıra çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin de kan bağışında bulunduğu etkinlikte, yaklaşık 300 bağışçıya ulaşılması hedeflendi.
Otogarda gün boyunca düzenlenen kampanyada kan bağışının önemine dikkati çekildi.
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