Kütahya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin de kan bağışında bulunduğu etkinlikte, yaklaşık 300 bağışçıya ulaşılması hedeflendi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi, Kütahya Otogar yönetimi ve Kütahya Ülkü Ocakları işbirliğinde düzenlenen kampanyaya vatandaşların yanı sıra çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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