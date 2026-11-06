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        "Kütahya'nın Evleri" sergisi açıldı

        Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı ve ressam Bayram Yıldız'ın hazırladığı "Kütahya'nın Evleri" adlı resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        "Kütahya'nın Evleri" sergisi açıldı

        Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı ve ressam Bayram Yıldız'ın hazırladığı "Kütahya'nın Evleri" adlı resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

        Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ndeki açılışa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sanatseverler ve davetliler katıldı.

        Açılışta konuşan Rektör Kızıltoprak, eserlerin Kütahya'nın tarihi ve kültürel dokusunu yansıttığını belirterek, sergiyi gezerken adeta geçmişe yolculuk yapıldığını ifade etti.

        Kütahya'daki evlerin Selçuklu, Osmanlı ve Germiyanoğlu Beyliği gibi farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını vurgulayan Kızıltoprak, şunları kaydetti:

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        "Bu evlerin içinde bir yaşama kültürü, incelik, zarafet ve komşuluk hatırı var. Bazı evlerimiz zamana yenik düşmüş, bazıları ilgisizlik nedeniyle yıpranmış. Bir kısmı ise yenilenerek yeniden ayağa kalkmış. Geçmişte kalan bu evleri suyla, renkle ve fırçayla yaşatmaya çalışan Bayram Yıldız, aslında bizim ruhumuzu, tarihimizi, köklerimizi, medeniyetimizi ve estetik anlayışımızı yaşatıyor. Aynı zamanda komşuluk hukukumuzu ve şehrimize karşı sorumluluğumuzu hatırlatıyor."

        Serginin Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Kızıltoprak, ressam Ahmet Yakupoğlu'nu andı, eserlerde resmedilen ve hayatını kaybeden yapı sahiplerine rahmet diledi.

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        KÜSAD Başkanı ve ressam Bayram Yıldız da Kütahya'nın kültür ve sanat merkezlerinden biri​​​​​​​ olduğunu söyledi.

        Kentin tarihi konaklarını ve geleneksel evlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla sergiyi hazırladığını belirten Yıldız, çalışmanın hazırlanmasında ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sanatçıların duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Kütahya'nın farklı bölgelerinde bulunan, bir kısmı günümüze ulaşamayan tarihi evlerin resmedildiği yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi, 12 Kasım'a kadar Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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