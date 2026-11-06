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        Emet'te gebe inek için nefes kesen kurtarma operasyonu

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, bodrum katı girişinde sıkışan gebe inek, itfaiye ekiplerinin iş makineleri ve kırıcılarla yürüttüğü zorlu çalışma sonucu kurtarıldı. Betonların kırıldığı operasyonda hayvan, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Emet'te gebe inek için nefes kesen kurtarma operasyonu

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, bodrum katı girişinde sıkışan gebe inek, itfaiye ekiplerinin iş makineleri ve kırıcılarla yürüttüğü zorlu çalışma sonucu kurtarıldı. Betonların kırıldığı operasyonda hayvan, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Olay, Işıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Ö.'ye ait gebe inek, sahibinin elinden kaçarak çevredeki bir binanın bodrum katı girişindeki dar alana girdi. Burada sıkışan hayvanı kendi imkânlarıyla kurtaramayan sahibi, durumu yetkililere bildirdi.

        "Betonlar kırıldı, kepçeyle kurtarıldı"

        İhbar üzerine olay yerine gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, gebe ineği kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Hayvanın bulunduğu alanın oldukça dar olması nedeniyle iş makineleri ve kırıcılar devreye sokuldu. Gebe ineğe ve doğacak yavrusuna zarar vermemek için titizlikle hareket eden ekipler, bodrum girişindeki beton bölümleri dikkatlice kırdı. Uzun süren çalışmanın ardından hayvanın sıkışan ayakları beton blokların arasından çıkarıldı. Daha sonra olay yerine getirilen kepçeye bağlanan gebe inek, dikkatli bir çalışmayla yukarı kaldırılarak sıkıştığı yerden sağ salim kurtarıldı.

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        Kurtarılan inek, sağlık ve gebelik kontrollerinin yapılması amacıyla veteriner ekiplere teslim edildi. Hayvan sahibi Süleyman Ö. ise zorlu kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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