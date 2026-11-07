Kütahya'da huzurevi sakinlerine siber güvenlik ve dolandırıcılık eğitimi

Gerçekleştirilen eğitimle sakinlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmalarının sağlanması amaçlandı.

Eğitim kapsamında huzurevi sakinlerine telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan sakinlere yönelik "Siber Güvenlik ve Dolandırıcılığa Karşı Korunma" konulu eğitim düzenlendi.

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