Hisarcık'ta esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük tarafından esnaflara yönelik bağımlılıkla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde müftülük tarafından esnaflara yönelik bağımlılıkla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Hisarcık İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından esnaflara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Sultan Alkışlar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yeşilay tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele konulu afiş ve broşürler esnaflara dağıtıldı.
Çalışmayla bağımlılığın zararları konusunda bilgilendirme yapılması ve toplumda bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılması hedeflendi.
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