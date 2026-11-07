Hisarcık'ta esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Çalışmayla bağımlılığın zararları konusunda bilgilendirme yapılması ve toplumda bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılması hedeflendi.

İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Sultan Alkışlar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yeşilay tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele konulu afiş ve broşürler esnaflara dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Hisarcık İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından esnaflara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

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