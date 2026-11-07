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        Kütahya'da okullar için enerji verimliliği ve deprem güvenliği çalışması

        RISE Türkiye Projesi kapsamında Kütahya'daki eğitim yapılarında enerji tasarrufu ve deprem güvenliğini artırmaya yönelik toplantı ve saha incelemeleri gerçekleştirildi. Okullarda LED aydınlatma, ısı yalıtımı ve güçlendirme çalışmaları gündeme alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Kütahya'da okullar için enerji verimliliği ve deprem güvenliği çalışması

        RISE Türkiye Projesi kapsamında Kütahya'daki eğitim yapılarında enerji tasarrufu ve deprem güvenliğini artırmaya yönelik toplantı ve saha incelemeleri gerçekleştirildi. Okullarda LED aydınlatma, ısı yalıtımı ve güçlendirme çalışmaları gündeme alındı.

        UNESCO öncülüğünde, Japonya Hükûmetinin desteği ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen RISE Türkiye Dayanıklı Altyapı ve Güvenli Eğitim Projesi kapsamında Kütahya'da eğitim yapılarının enerji verimliliğinin artırılması ve fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik toplantı ve okul ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü İhale ve Koordinasyon Daire Başkanı Hacı Mehmet Kuloğlu başkanlık etti. Toplantıda Yapım İşleri Daire Başkanlığı temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, UNESCO temsilcileri, Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri yer aldı.

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        Toplantıda, proje kapsamında değerlendirilen okulların mevcut durumları, teknik inceleme süreçleri ve hayata geçirilmesi planlanan iyileştirme çalışmaları ele alındı.

        Hacı Mehmet Kuloğlu, eğitim yapılarında enerji verimliliğini artıracak uygulamaların önemine dikkat çekerek LED aydınlatma sistemlerine geçiş, ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi, pencere ve doğramaların yenilenmesi ile ısı yalıtımı çalışmalarının değerlendirileceğini ifade etti. Enerji tüketiminin düzenli izlenmesinin de çalışmaların planlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

        "Okullarda yerinde inceleme yapıldı"

        Toplantının ardından Kütahya'daki proje kapsamına alınması değerlendirilen okulları ziyaret eden heyet, eğitim yapılarında yerinde incelemelerde bulundu. Okulların fiziki şartları, enerji ihtiyaçları ve teknik özellikleri hakkında bilgi alınarak uygulanabilecek iyileştirmeler değerlendirildi.

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        Görüşmelerde enerji verimliliğinin yanı sıra okul binalarının güncel deprem yönetmeliği doğrultusunda güçlendirilmesine yönelik mühendislik çözümleri de gündeme geldi. Dış cepheden uygulanabilecek güçlendirme yöntemleri hakkında bilgi paylaşılırken çalışmaların eğitimöğretim faaliyetlerini en az düzeyde etkileyecek şekilde planlanması gerektiği vurgulandı.

        Teknik değerlendirmelerin ardından pilot uygulamanın gerçekleştirileceği okulun ve çalışma kapsamının netleştirilmesi öngörülüyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencilere daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir eğitim ortamları sunmak amacıyla Bakanlık ve ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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