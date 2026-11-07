Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı MTAL'nin 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması

        Tavşanlı MTAL'nin 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla "Vefa Buluşması" programı düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda, yarım asrı aşkın eğitim geçmişine katkı sunan öğretmenler, idareciler, personeller ve öğrenciler bir araya gelerek geçmişi yad etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Tavşanlı MTAL'nin 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla "Vefa Buluşması" programı düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda, yarım asrı aşkın eğitim geçmişine katkı sunan öğretmenler, idareciler, personeller ve öğrenciler bir araya gelerek geçmişi yad etti.

        Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 55. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ve Okul Müdürü Harun Alparslan katıldı.

        REKLAM

        Programa ayrıca okulda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan öğretmen ve personeller, farklı okullara tayin olan eski eğitimciler ile hayatını kaybeden öğretmenlerin aileleri de iştirak etti.

        "Vefa" temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, okulun 1971 yılında başlayan eğitim yolculuğu ve bu süreçte görev yapan eğitimcilerin emekleri ön plana çıktı.

        "Aynı çatı altında bulunmak tarifsiz bir gurur"

        Programın açılış konuşmasını yapan Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, 1971 yılında başlayan köklü eğitim yolculuğunun bir parçası olmaktan ve aynı okulun mezunu olarak yıllar sonra yeniden yuvasına dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        REKLAM

        Yıllar sonra kıymetli öğretmenleriyle bir araya gelmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Demir, okul sıralarında yaşadığı hatıraları yeniden hatırladığını ifade etti.

        Demir, "Yıllar sonra kıymetli öğretmenlerimizle yeniden bir araya geldik. Sıralarında oturduğumuz sınıfları, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri, yaşadığımız hatıraları yeniden hatırladık. Hasret giderdik, geçmişi yad ettik. Bir zamanlar bu okulun öğrencisi olarak hayaller kurarken, bugün milletvekili olarak aynı çatı altında bulunmak benim için tarifsiz bir gurur ve vefa duygusudur. Bizlere çalışmayı, üretmeyi ve ülkemize faydalı bireyler olmayı öğreten bütün öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Açılış konuşmalarının ardından emekli ve eski görev yapan öğretmenler ile idareciler kürsüye gelerek okulda geçirdikleri yıllara ilişkin hatıralarını anlattı.

        Zaman zaman duygusal anların yaşandığı, zaman zaman ise tebessümlerin eksik olmadığı programda katılımcılar, geçmişte yaşadıkları hatıraları paylaşarak hasret giderdi.

        Program kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar okulun sınıflarını da ziyaret ederek geçmişte eğitim gördükleri ve görev yaptıkları alanları inceledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde, okulun 55 yıllık eğitim hafızası yeniden canlandı.

        Şükran belgeleri ve plaketler takdim edildi

        REKLAM

        Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşması, eğitime katkı sunan öğretmen, idareci ve personele Şükran Belgeleri ile plaketlerin takdim edilmesi ve yemek ikramının ardından sona erdi.

        Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, okulun bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm idareci, öğretmen ve personele teşekkür edildi. Programda ayrıca hayatını kaybeden öğretmenler ve okul arkadaşları rahmet ve minnetle anıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Kütahya'da okullar için enerji verimliliği ve deprem güvenliği çalışması
        Kütahya'da okullar için enerji verimliliği ve deprem güvenliği çalışması
        Hisarcık'ta esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi
        Hisarcık'ta esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi
        Hisarcık'ta köy muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı
        Hisarcık'ta köy muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı
        Kütahya'da sosyal hizmetlerin erişilebilirliği artırılıyor
        Kütahya'da sosyal hizmetlerin erişilebilirliği artırılıyor
        Kütahya'da uzmanından mantar uyarısı Dr. Öğretim Üyesi Aycan Acet: "Mantar...
        Kütahya'da uzmanından mantar uyarısı Dr. Öğretim Üyesi Aycan Acet: "Mantar...
        Kütahya'da huzurevi sakinlerine siber güvenlik ve dolandırıcılık eğitimi
        Kütahya'da huzurevi sakinlerine siber güvenlik ve dolandırıcılık eğitimi