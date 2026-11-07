Kütahya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Domaniç-İnegöl kara yolunun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yol kenarları ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.