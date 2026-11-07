Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'daki evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü

        Kütahya'daki evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü

        KÜTAHYA'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Kütahya'daki evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü

        KÜTAHYA’da 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alipaşa Mahallesi Ebeler Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Kütahya Domaniç'te kar yağışı
        Kütahya Domaniç'te kar yağışı
        Domaniç Dağı'na kar yağdı
        Domaniç Dağı'na kar yağdı
        Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki zehirlenme şüphesine idari inceleme
        Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki zehirlenme şüphesine idari inceleme
        DPÜ'de 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' açıldı
        DPÜ'de 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' açıldı
        Tavşanlı MTAL'nin 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması
        Tavşanlı MTAL'nin 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması
        Kütahya'da okullar için enerji verimliliği ve deprem güvenliği çalışması
        Kütahya'da okullar için enerji verimliliği ve deprem güvenliği çalışması