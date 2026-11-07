Kütahya Domaniç'te kar yağışı

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.

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