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        Domaniç Dağı'na kar yağdı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniçİnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Domaniç Dağı'na kar yağdı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniçİnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

        Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede sis de görüldü. Kar yağışı ve sisin şu an ulaşımda aksamalara neden olmadığı öğrenildi. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de devam edebileceği belirtilerek, özellikle kış lastiği bulunmayan sürücüler uyarıldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde yolda buzlanma riskinin de bulunduğu ifade edildi.

        Karayolları ekiplerinin Domaniçİnegöl kara yolunda 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi. Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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