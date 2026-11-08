Kütahya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Oryantiring yarışması düzenlendi

Kafeler Sokak'ta gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 60 sporcu katıldı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ve İl Temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirilen yarışmada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya ter döktü.

Kütahya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring yarışması, renkli görüntülere ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

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