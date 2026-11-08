Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı öldü
Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti.
Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti.
İ.E.Ç. idaresindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu AFAD İl Müdürlüğü yakınındaki kavşakta, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan seyyar satıcının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki O.İ. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.