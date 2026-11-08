Kütahya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İtfaiye personelince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Bahadır G, minibüs sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ve Yıldız K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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