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        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:25 Güncelleme:
        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.


        Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.


        Üniversitenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Üniversitemizin adını aldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin ruhu her zaman sizlere rehber olsun. Çok güçlü ve değerli bir diplomaya sahipsiniz. Bu başarılar, öğrenci ailelerimizin fedakarlığı, sabrı ve desteği ile elde edilmiştir; bu başarı aynı zamanda ailelerinizin de başarısıdır."


        Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik ise teorik bilginin yanı sıra sektörle entegre işyerinde mesleki eğitim modeli uyguladıklarını anlattı.

        Öğrencilerle birlik ve beraberlik içinde aile ortamı oluşturduklarını ifade eden Çelik, "Gelecek yaşamlarınızda her zaman güvenilen, sözüne itibar edilen, mesleki etik kurallara bağlı, mevzuata tam uyumlu çalışan ve bu aziz vatanın birliğine, beraberliğine sahip çıkan bireyler olmanız büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından okul birincisi Harita ve Kadastro Programı öğrencisi Ayşe Erdoğan, mezuniyet belgesini Rektör Kızıltoprak'tan alarak mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı.


        Etkinlikte, dereceye giren diğer öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

        Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin yöresel gösteri sunduğu, Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği üyelerinin ise el emeği ürünlerini sergilediği tören, mezuniyet yemini edilmesi ve kep fırlatılmasıyla sona erdi.

        Törene, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç, Aziz Solmaz ve Ali Akar, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, akademik personel ile çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

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