DPÜ Tavşanlı MYO'da "Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık etkinliği yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan etkinliğe MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Etkinlikte, Halk Sağlığı Merkezi Uzmanı Melike Tellioğlioğlu ve sağlık personeli Taner Kongur tarafından tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, tütün bağımlılığıyla mücadele yöntemleri ve bağımlılığın bırakılması sürecinde sunulan destek hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.





Sunumlarda ayrıca sigarayı bırakan ve bu süreçte başarılı deneyimleri olan MYO'da görevli bilgisayar işletmeni Turgut Çalışan, yaşadığı süreçteki tecrübelerini örneklerle anlattı.



Etkinlikte, katılımcıların karbonmonoksit seviyeleri ölçülerek sigara kullanımının vücut üzerindeki etkileri somut verilerle ortaya konuldu.



