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        Libya'da gözaltındaki "Sumud Filosu" aktivistleri için Kütahya'da basın açıklaması yapıldı

        Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Libya'da gözaltına alınan "Global Sumud Kara Konvoyu" aktivistlerinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Libya'da gözaltındaki "Sumud Filosu" aktivistleri için Kütahya'da basın açıklaması yapıldı

        Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Libya'da gözaltına alınan "Global Sumud Kara Konvoyu" aktivistlerinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

        Dernek tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte grup adına basın açıklamasını okuyan Global Sumud Kara Konvoyu aktivisti ve Kütahya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Ceyhun, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekti.

        Ceyhun, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi insanların mazlumlara yardım eli uzatmak amacıyla bir araya geldiğini, Global Sumud Kara Konvoyu'nun da bu dayanışmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.

        Gözaltında bulunan aktivistleri şahsen tanıdığını ve niyetlerine bizzat şahit olduğunu ifade eden Ceyhun, şunları kaydetti:

        "Bu insanlar suçlu değildir, herhangi bir çatışmanın tarafı da değildir. Silah taşımamışlardır. Yalnızca Gazze'de açlıkla, susuzlukla ve ölüm tehdidi altında yaşayan sivillere insani yardım ulaştırabilmek için yola çıkmış gönüllülerdir. Ancak bugün, aralarında kadınların da bulunduğu 11 gönüllü Libya'da gözaltında tutulmaktadır."

        Edindikleri bilgilere göre, gözaltındaki gönüllülerden 10'unun yaşanan hukuki belirsizlikleri ve iletişim kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını aktaran Ceyhun, bazı gönüllülerin su tüketimini de reddettiğini, bu durumun hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

        Ceyhun, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bayılma vakalarının yaşandığını ve sağlık durumlarının hızla kötüleştiğini dile getirerek, sürecin arkasında uluslararası diplomatik yönlendirmelerin olduğunu savundu.

        Libya makamlarına ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Ceyhun, "Gözaltında bulunan gönüllülerin sağlık ve güvenlikleri derhal güvence altına alınmalıdır. Bağımsız sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret etmelerine izin verilmelidir. Aileleri ve avukatlarıyla düzenli görüşme imkanı sağlanmalıdır. Haklarında yürütülen süreçler şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalı ve gönüllülerin özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Ceyhun, Birleşmiş Milletler, uluslararası insan hakları kuruluşları ve diplomatik temsilcilikleri sürece duyarlılık göstermeye davet etti.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ise Sumud Filosu'nun süreçlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Biz hem Gazze'nin hem Sumud Filosu'nun takipçileriyiz. Arkadaşlarımız yalnız değildir. Onların sesi duyulana, sağlıkları güvence altına alınana ve özgürlüklerine kavuşana kadar bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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