Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Simav'da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolleri yapıldı

        Simav'da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolleri yapıldı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Simav'da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolleri yapıldı

        Kütahya’nın Simav ilçesinde, ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

        Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Demirci Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla tarımsal üretim alanlarında hasat süreci yerinde incelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Benzer Haberler

        Hisarcık Kaymakamı Atam, 5 köydeki çalışmaları yerinde inceledi
        Hisarcık Kaymakamı Atam, 5 köydeki çalışmaları yerinde inceledi
        Hisarcık'ta şehit Fatih Seven, kabri başında dualarla anıldı
        Hisarcık'ta şehit Fatih Seven, kabri başında dualarla anıldı
        Tavşanlı'da hayvan nakillerine yönelik yol denetimi
        Tavşanlı'da hayvan nakillerine yönelik yol denetimi
        Kütahya OSB'den üniversite öğrencilerine kariyer semineri
        Kütahya OSB'den üniversite öğrencilerine kariyer semineri
        Kütahya'da 500 minik vazodan büyük eser, 6 ayda hayallerini gerçeğe dönüştü...
        Kütahya'da 500 minik vazodan büyük eser, 6 ayda hayallerini gerçeğe dönüştü...
        Kütahya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
        Kütahya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı