Simav'da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolleri yapıldı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, Demirci Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla tarımsal üretim alanlarında hasat süreci yerinde incelendi.

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