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        Kütahya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 22:48 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Mülayim Caddesi ile Tunçbilek Caddesi’nin kesiştiği Halk Eğitimi Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 43 RD 640 plakalı otomobil, Mülayim Caddesi üzerinden gelerek kavşaktan Sağlık Caddesi istikametine sola dönüş yaptığı sırada, Tunçbilek Caddesi üzerinde Balıklı Parkı yönüne seyreden A.A. idaresindeki 43 ADY 590 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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