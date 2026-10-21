Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kız kavgasında rakibini pompalı tüfekle yaraladı

        Kız kavgasında rakibini pompalı tüfekle yaraladı

        KÜTAHYA'da iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfekle vurulan K.Ö. (23) yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Kız kavgasında rakibini pompalı tüfekle yaraladı

        KÜTAHYA’da iki grup arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfekle vurulan K.Ö. (23) yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önceden ‘kız meselesi’ nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen K.Ö. ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında karşılaştıkları caddede tartışma çıktı. İkili arasındaki arbedede K.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaralanan K.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        REKLAM

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaraland...
        Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaraland...
        Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
        Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
        Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri Bed-i Besmele töreni düzenlendi
        Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri Bed-i Besmele töreni düzenlendi
        Kütahya'da köylerdeki boş okullar sosyal tesis olacak
        Kütahya'da köylerdeki boş okullar sosyal tesis olacak
        Tavşanlı'da Osmanlı geleneği "Bed'i Besmele" yeniden canlandı
        Tavşanlı'da Osmanlı geleneği "Bed'i Besmele" yeniden canlandı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı