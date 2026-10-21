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        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Çukurköy Mahallesinde meydana geldi. Sanayi Sitesi içinde seyir halinde olan E.D.'nin kullandığı 43 SU 984 plakalı hafif ticari araç ile Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Ç. ile beraberindeki Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.E.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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