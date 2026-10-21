Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza, Çukurköy Mahallesinde meydana geldi. Sanayi Sitesi içinde seyir halinde olan E.D.'nin kullandığı 43 SU 984 plakalı hafif ticari araç ile Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Ç. ile beraberindeki Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.E.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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