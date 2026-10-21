Hisarcık'ta 23 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 23 kişilik kafile, dualar ve ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 23 kişilik kafile, dualar ve ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Hisarcık’ta şirket organizasyonuyla umreye gidecek olan 23 kişilik kafile için Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin ilahiler okuduğu ve dualar ettiği programda duygusal anlar yaşandı. Umre yolcuları, yakınlarıyla helalleşip vedalaştıktan sonra kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
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