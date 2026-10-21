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        Tavşanlı'da Osmanlı geleneği "Bed'i Besmele" yeniden canlandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneklerinden Bed'i Besmele töreni düzenlenen etkinlikle yeniden yaşatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Tavşanlı'da Osmanlı geleneği "Bed'i Besmele" yeniden canlandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneklerinden Bed'i Besmele töreni düzenlenen etkinlikle yeniden yaşatıldı.

        Tavşanlı İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Amine Hatun 46 Yaş Grubu Kur'an Kursu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, minik öğrencilerin dini ve manevi eğitimlerine adım atmaları vesilesiyle Bed'i Besmele töreni icra edildi. Osmanlı döneminde çocukların okula başlarken düzenlenen ve halk arasında "Âmîn Alayı" olarak da bilinen gelenek çerçevesinde minik öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak tekbirler eşliğinde aileleriyle birlikte tarihi Ulucami'ye yürüdü. Yürüyüş esnasında çocuklar, Osmanlı kültürüne uygun olarak çevredeki esnafa ve vatandaşlara hediyeler takdim etti.

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        Ulucami'de gerçekleştirilen programa Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ile Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı. Programda minik öğrenciler tarafından İl Müftüsü Hasan İzmirli'ye temsili Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Tören boyunca minik öğrencilerin seslendirdiği ilahiler camide manevi bir atmosfer oluştururken, aileler töreni gururla takip etti. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

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