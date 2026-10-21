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        Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Çukurköy Mahallesi Çukur Sanayi içerisinde meydana geldi. Sanayi içinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 43 SU 984 plakalı otomobil ile 3. Sokaktan yola çıkmakta olan Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

        Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.Ç. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Y.E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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