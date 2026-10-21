Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.Ç. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Y.E.Y. yaralandı.

Kaza, Çukurköy Mahallesi Çukur Sanayi içerisinde meydana geldi. Sanayi içinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 43 SU 984 plakalı otomobil ile 3. Sokaktan yola çıkmakta olan Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

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