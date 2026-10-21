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        Emet'te 10 süt işletmesine antimastitör cihazı desteği

        Kütahya'nın Emet ilçesinde süt kalitesini artırmak ve mastitisle mücadele etmek amacıyla 10 süt hayvancılığı işletmesine patentli Antimastitör cihazları teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Emet'te 10 süt işletmesine antimastitör cihazı desteği

        Kütahya’nın Emet ilçesinde süt kalitesini artırmak ve mastitisle mücadele etmek amacıyla 10 süt hayvancılığı işletmesine patentli Antimastitör cihazları teslim edildi.

        Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Fırat Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Ali Rişvanlı ve Doç. Dr. Burak Tanyeri tarafından geliştirilen patentli "Antimastitör" cihazları, 20 litrelik özel solüsyonlarıyla birlikte Emet’teki 10 süt hayvancılığı işletmesine teslim edildi.

        Süt sığırlarında meme iltihabı ile mücadele edilmesi ve süt kalitesinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, Doç. Dr. Burak Tanyeri’nin katılımıyla işletmelerden süt örnekleri alındı. Alınan örneklerde ilk somatik hücre sayımları tamamlandı.

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        Uygulamanın etkisini belirlemek amacıyla bir ay sonra yeniden ölçüm yapılacak. İlk ölçümlerle karşılaştırılacak sonuçlar doğrultusunda cihazların işletmelerdeki etkisi değerlendirilecek.

        Yetkililer, kamuüniversite iş birliğiyle geliştirilen yerli teknolojilerin üreticilerle buluşturulmasına ve hayvancılıkta verimlilik ile süt kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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