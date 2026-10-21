Hisarcık Kutlubeyler köyünün içme suyu için sondaj ihalesi yapıldı

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam’ın başkanlığında, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir’in de katılımıyla Kutlubeyler Köyü’nün içme suyu ihtiyacına yönelik sondaj ihalesi yapıldı. Köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen ihale kapsamında, bölgedeki su teminine katkı sağlanması hedefleniyor. Kaymakam Erkan Atam, ihale sürecinin hayırlı olmasını diledi.

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