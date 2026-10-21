Hisarcık'ta kitap okuyan öğrenciye Başkan Demirtaş'tan destek

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, kitap okumayı alışkanlık haline getiren öğrenci Aysima Bozkurt’u makamında ağırlayarak kendisine kitap hediye etti.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, kitap okumaya gönül veren öğrencileri desteklemeyi sürdürüyor. Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiren öğrenci Aysima Bozkurt, kitap okumaya verdiği önem ve eğitime sunduğu desteklerden dolayı Başkan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, kitap okuma alışkanlığıyla örnek olan Aysima Bozkurt’u tebrik ederek kendisine kitap hediye etti.

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"Kitaplarla büyüyen nesiller, aydınlık yarınların mimarlarıdır"

Kitap okumanın bireysel gelişim ve eğitim açısından önemini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, kitapların insanların düşünce dünyasını geliştirdiğini ve ufuklarını genişlettiğini belirtti.

Demirtaş, açıklamasında, "Kitap okumak, insanın kendisine yapabileceği en güzel yatırımlardan biridir. Her kitap, zihnimizde yeni bir pencere açar; ufkumuzu genişletir, hayal gücümüzü geliştirir ve bizi bilgiyle buluşturur. Okuyan çocuklarımız, düşünen, sorgulayan ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyen bireyler olarak yetişir. Bizler, çocuklarımızın yalnızca bugününe değil, yarınlarına da yatırım yapmalıyız. Bunun en güzel yollarından biri de onlara kitap okuma sevgisini kazandırmak ve bu alışkanlığı desteklemektir. Kitap okumayı seven her öğrencimizi yürekten kutluyor, Aysima kızımızın bu güzel alışkanlığının tüm öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Unutmayalım ki kitaplarla büyüyen nesiller, aydınlık yarınların mimarlarıdır. Hisarcık Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine, kişisel gelişimine ve kültürel birikimine katkı sunan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi

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Ziyaret, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin eğitim hayatında teşvik edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.