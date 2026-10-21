Kütahya, 'Türkiye'nin en mutlu 5'inci şehri' oldu

Kütahya, Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralamasında yüzde 73,76'lık mutluluk oranıyla 5'inci sırada yer aldı. Kütahyalı vatandaşlar, kentin mutluluğunda komşuluk ilişkileri, paylaşma kültürü ve geleneklerin önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin yaşam memnuniyeti açısından öne çıkan şehirleri belli oldu. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında paylaşılan verilere göre Kütahya, yüzde 73,76'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu 5'inci şehri oldu.

Sıralamada Sinop yüzde 77,66 ile ilk sırada yer alırken, Afyonkarahisar yüzde 76,43 ile ikinci, Bayburt yüzde 75,91 ile üçüncü, Kırıkkale ise yüzde 75,48 ile dördüncü sırada yer aldı. Kütahya, bu şehirlerin ardından beşinci sıraya yerleşti.

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Kütahyalılar mutluluğun sırrını anlattı

Kütahya'nın Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu belirten vatandaşlar, kentteki komşuluk ilişkilerine ve paylaşma kültürüne dikkat çekti. Mutluluğun maddi değerlerle sınırlı olmadığını ifade eden vatandaşlar, günlük hayattaki küçük ama anlamlı davranışların önemini vurguladı.

Kütahyalı vatandaşlar, "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ve görenekleriyle birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız, fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyiyle mükemmel bir şehir" diye konuştu.

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Listenin devamında Çankırı yüzde 73,50 ile altıncı, Düzce yüzde 72,77 ile yedinci, Uşak yüzde 72,34 ile sekizinci, Siirt yüzde 71,65 ile dokuzuncu ve Şırnak yüzde 71,36 ile onuncu sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10 içerisinde bulunmaması da dikkat çekti.