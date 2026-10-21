Kütahya'da öğrenciler şehit ailesi ve gazilerle buluştu

Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu öğrencileri, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında şehit ailesi ve gazilerle bir araya gelerek kahramanlık hikâyelerini dinledi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında, şehit ailesi ve gaziler Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Programda şehit ailesi ve gaziler, yaşadıkları deneyimleri ve kahramanlık hatıralarını öğrencilerle paylaştı. Buluşmada vatan sevgisi, milli ve manevi değerler ile birlik ve beraberlik duygularının önemi vurgulandı.

Öğrencilerin tarihi ve milli değerler konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlayan programın, genç nesillerde vatan sevgisinin pekişmesine ve şehit aileleri ile gazilere yönelik duyarlılığın artmasına katkı sağlaması hedeflendi.