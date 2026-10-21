Altıntaş'ta referans parsel ve yem bitkileri kontrolleri yapıldı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçeye bağlı köylerde referans parsel ve yem bitkileri parsellerine yönelik saha kontrolleri yapıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, tarımsal üretimin takibi ve destekleme süreçlerinin doğrulanması amacıyla referans parsel ve yem bitkileri parsel kontrolleri gerçekleştirildi.

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