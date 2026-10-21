Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı

Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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