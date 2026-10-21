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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı, kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı, kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kürşat Ö. (23), Börekçiler Mahallesi Badem Sokak'ta bir akrabasıyla beklerken yanlarına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi.

        Saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Kürşat Ö, yakındaki amcasının evine sığındı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli M.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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        Şüpheli ile yaralı arasında "kız meselesi" yüzünden husumet bulunduğu iddia edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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