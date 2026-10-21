Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

        Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, TavşanlıEmet karayolu üzerinde, Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (34) yönetimindeki 20 ALU 363 plakalı otomobil, Tepecik istikametinden Emet yönüne seyreden H.E. idaresindeki 43 U 0330 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, 43 U 0330 plakalı otomobilin sürücüsü H.E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.G. (56) hafif yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri Bed-i Besmele töreni düzenlendi
        Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri Bed-i Besmele töreni düzenlendi
        Kütahya'da köylerdeki boş okullar sosyal tesis olacak
        Kütahya'da köylerdeki boş okullar sosyal tesis olacak
        Tavşanlı'da Osmanlı geleneği "Bed'i Besmele" yeniden canlandı
        Tavşanlı'da Osmanlı geleneği "Bed'i Besmele" yeniden canlandı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
        Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
        Hisarcık'ta 23 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        Hisarcık'ta 23 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı