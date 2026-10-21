Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, TavşanlıEmet karayolu üzerinde, Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (34) yönetimindeki 20 ALU 363 plakalı otomobil, Tepecik istikametinden Emet yönüne seyreden H.E. idaresindeki 43 U 0330 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, 43 U 0330 plakalı otomobilin sürücüsü H.E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.G. (56) hafif yaralandı.
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