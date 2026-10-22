Kütahya OSB'den üniversite öğrencilerine kariyer semineri

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan sanayiüniversite iş birliği protokolü kapsamında, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim faaliyetleri sürüyor.

Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere eğitmen Ayşe Görücü katıldı. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Görücü, kişisel farkındalık ve kariyer planlaması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Seminerde, bireylerin kendilerini tanımalarının ve sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarının kariyer yolculuklarındaki önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin güçlü yönlerini keşfetmeleri, bireysel potansiyellerini doğru değerlendirmeleri ve hedeflerine ulaşmak için izleyebilecekleri yollar üzerinde duruldu.

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Programda ayrıca fikirlerin somut projelere ve hedeflere dönüştürülmesi, özgüvenin geliştirilmesi ve hedef odaklı düşünme konuları ele alındı. Öğrencilerin kendi becerilerini tanımalarının, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri fırsatları değerlendirmeleri ve zorluklara çözüm üretmeleri açısından önemli olduğu vurgulandı.

Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor

Seminerde, iş hayatına hazırlanırken yalnızca akademik bilginin yeterli olmadığına da dikkat çekildi. Kişisel farkındalık, girişimci bakış açısı ve problem çözme becerilerinin mesleki gelişimdeki rolü üzerinde duruldu.

Katılımcılara kariyer hedeflerini belirleme, kendi potansiyellerini keşfetme ve fikirlerini hayata geçirme konusunda farklı bakış açıları sunan programın, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amaçlandı.

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Kütahya OSB Müdürlüğü, sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve gençlerin iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını desteklemek amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.