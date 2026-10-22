Hisarcık Kaymakamı Atam, 5 köydeki çalışmaları yerinde inceledi

Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için incelemelerde bulunuldu.

Kaymakam Erkan Atam, ilçeye bağlı Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde Kaymakamlık tarafından yürütülen yapım işlerini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Atam, projelerin ilerleyişini değerlendirdi.

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