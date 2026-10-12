Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
L.A. yönetimindeki 03 BF 909 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 6. kilometresindeki kavşakta F.N.O. (22) idaresindeki 43 HF 413 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü F.N.O. ile aynı araçta bulunan S.O. (45) ve E.N.O. (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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