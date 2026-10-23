Hisarcık MYO'da Gençlik Merkezi faaliyetleri tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulunda, Hisarcık Gençlik Merkezi Faaliyetleri Bilgilendirme Tanıtım Konferansı gerçekleştirildi.

Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, gençlik merkezinin çalışmaları ve öğrencilere yönelik faaliyetleri ele alındı. Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde düzenlenen programa MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin, Hisarcık Gençlik Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlik merkezlerinin öğrencilere sunduğu imkânları anlatan Sakin, gençlerin bu etkinliklere katılımının önemine değindi. Gençlik kamplarına da değinen Sakin, kampların kapsamı ve öğrencilere sağladığı fırsatlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi. MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, katkılarından dolayı Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin'e teşekkür belgesi takdim etti.