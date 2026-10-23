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        Kütahya OSB, kentin ilk ve tek Yeşil OSB'si oldu

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi almaya hak kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Kütahya OSB, kentin ilk ve tek Yeşil OSB'si oldu

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi almaya hak kazandı.

        TSE tarafından yürütülen Yeşil OSB Sertifikasyon Programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde sürdürülebilirlik, çevresel performans, enerji verimliliği ve kurumsal yönetim gibi kriterler incelendi. 2930 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerin ardından Kütahya OSB'nin Yeşil OSB statüsü, 9 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen belgeyle tescillendi.

        Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, elde edilen başarının kent sanayisi adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, sürdürülebilir üretim ve çevreye duyarlı sanayileşme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

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        Eskioğlu, Yeşil OSB Belgesi'nin yalnızca bir başarı belgesi olmadığını vurgulayarak, enerji ve kaynak verimliliğini artırmayı, çevreye duyarlı üretimi güçlendirmeyi ve Kütahya'yı sürdürülebilir sanayi alanında örnek şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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