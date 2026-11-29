Kütahya Şehir Hastanesi'nde böbrek, idrar kanalı ve mesane taşlarının tedavisinde yeni nesil lazer teknolojisi kullanılmaya başlandı. Hastaneye kazandırılan lazer cihazı sayesinde taş hastalıkları, açık ameliyata gerek kalmadan kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor.

Kütahya Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği ve Çocuk Cerrahisi bünyesine kazandırılan yeni nesil lazer cihazıyla böbrek, üreter ve mesane taşlarına yönelik endoskopik tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kütahya Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Duran Düzgün, üriner sistem taş hastalıklarının toplumda sık görüldüğünü belirterek, yeni lazer teknolojisinin tedavi sürecinde hastalara önemli kolaylıklar sağladığını söyledi.

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Yeni cihaz sayesinde taşlara idrar yolundan girilerek müdahale edildiğini ifade eden Düzgün, "Kliniğimize kazandırılan bu yeni lazer sistemi sayesinde böbrek, üreter ve mesane taşlarına açık cerrahiye gerek kalmadan, tamamen idrar yolundan girilerek müdahale edebiliyoruz. Lazer enerjisi ile taşları çevre dokulara zarar vermeden yüksek hassasiyetle kırıp toz haline getiriyoruz. Kesisiz uygulanan bu yöntem sayesinde hastalarımız çok daha az ağrı hissediyor, hastanede kalış süreleri kısalıyor ve günlük yaşamlarına hızla dönebiliyorlar" dedi.

İleri teknoloji gerektiren taş cerrahisi işlemlerinin Kütahya Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlanmasının bölge halkı açısından önemli olduğunu belirten Düzgün, vatandaşlara güncel ve nitelikli sağlık hizmetini kendi şehirlerinde sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, cihazın hastaneye kazandırılmasında emeği geçen yöneticilere teşekkür etti.

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Üriner sistem taş hastalığı şikayeti bulunan vatandaşların Kütahya Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniği'nden muayene ve tedavi süreci hakkında bilgi alabileceği, randevuların MHRS veya Alo 182 üzerinden oluşturulabileceği bildirildi.