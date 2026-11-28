Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Saadettin Yaşar, kızı Emine Yaşar Eski ile birlikte mantar toplamak amacıyla gittiği Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda, alışılmışın dışında büyüklüğe sahip bir "melki" mantarı buldu.

Bölgede etkili olan yağışların ardından kızı Emine Yaşar Eski ile doğaya çıkan Saadettin Yaşar, ormanlık alanda yaptıkları aramalar sırasında devasa boyutlarda bir mantarla karşılaştı. Halk arasında "melki" veya "çıntar" olarak bilinen mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen babakız, buldukları mantarı dikkatlice toplayarak Tavşanlı'ya getirdi.

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Daha önce de sık sık mantar toplamak için ormanlık alanlara gittiğini belirten Saadettin Yaşar, ilk kez bu kadar büyük bir melki mantarına rastladığını ifade etti. Tavşanlı'ya getirilen ve çevresindekilerin de yoğun ilgisini çeken yaklaşık 20 santimetre çapındaki dev mantar, görenleri şaşırttı.