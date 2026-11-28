Eğitimde Psikolog Emine Biral, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetle mücadelede ilgili mevzuat ve alınabilecek koruyucu tedbirler hakkında bilgi verdi. Şiddetin farklı biçimlerine dikkat çeken Biral, mağdurların başvurabileceği yasal mekanizmaları anlatarak mücadelede toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.

Mehmet Ali Tahtalı Amfisi’nde gerçekleştirilen eğitime, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Emine Biral konuşmacı olarak katıldı. Programa MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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