Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalıktan ari işletme statüsü kazanma sürecindeki hayvanlardan kan numuneleri alımı gerçekleştirildi. Hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. İlçede hastalıktan ari işletme sayısının artırılması ve hayvancılıkta sağlık standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

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