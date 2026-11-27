Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenler, düzenlenen mevlit programıyla dualarla anıldı.

Merkez Çarşı Camii’nde Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. Program, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci’nin vaaz ve Hatmi Şeriflerin duasının yapmasıyla sona erdi.

Mevlit programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit ve hayatını kaybeden öğretmenler rahmet ve dualarla anılırken, öğretmenlik mesleğinin önemi ve kutsiyeti bir kez daha vurgulandı.

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Programın ardından cami cemaatine pilav ve ayran ikramında bulunuldu.