Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 03 AGN 170 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı belirtilen H.D. idaresindeki 35 HGB 78 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi.

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