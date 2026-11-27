Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 12 ilçe müdürlüğü tarafından il genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik balıkçılığın önemi ve su kaynaklarının korunması konusunda eğitimler düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 12 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda balıkçılığın önemine yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde öğrencilere balıkçılığın ekonomik ve ekolojik önemi, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki yeri hakkında bilgiler verildi.

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Eğitimlerin ardından öğrencilere balık ikramında bulunuldu. Böylece öğrenciler hem balık tüketiminin faydalarını öğrenme hem de farklı bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve gelecek nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.