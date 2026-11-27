Kütahya’nın Emet ilçesinde, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği’nde görev alan öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek şenlikte görev alan akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Özden, şenlikte atölye liderliği yapan Emet MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, Öğr. Gör. Hasan Duran ve Öğr. Gör. İbrahim Halil Saraç’a plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti. Şenliğin gerçekleştirilmesine destek veren yüksekokul öğrencilerine de teşekkür belgeleri verildi.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, bilim şenliğine bilgi ve deneyimleriyle katkı sunan öğretim elemanlarına ve atölyelerde görev alarak emek veren öğrencilere teşekkür etti.