Kütahya'da ART Geri Dönüşüm firmasının desteğiyle Dumlupınar Mahalle Muhtarlığında oluşturulan manuel iade noktasında, vatandaşların geri dönüşüme kazandırdığı içecek şişelerinden elde edilen gelir sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran 5 yaşındaki Metehan'ın tedavi kampanyasına aktarılıyor.

Kütahya'da yaşayan 5 yaşındaki Metehan Selvi'nin DMD hastalığıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması yürütülüyor. ART Geri Dönüşüm firmasının da desteğiyle muhtarlıkta kurulan manuel iade noktasıyla vatandaşların geri dönüşüme kazandırdığı içecek şişelerinden elde edilen gelir, Metehan'ın tedavi kampanyasına aktarılıyor. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği uygulamada vatandaşlar, üzerinde depozito işareti bulunan cam, PET ve alüminyum içecek şişelerini muhtarlığa getirerek kampanyaya katkıda bulunuyor.

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Dumlupınar Mahalle Muhtarlığında oluşturulan manuel iade noktası sayesinde vatandaşların getirdiği cam, plastik ve alüminyum şişeler, küçük çocuğun tedavi kampanyasına maddi destek sağlıyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden kampanyada yüzde 83 seviyesine ulaşılırken, geriye tamamlanması gereken yüzde 17'lik bölüm kaldığı belirtildi.

Günlük 5 bin şişe Metehan için toplanıyor

Dumlupınar Mahalle Muhtarı Zeynep Sarı, mahallede geri dönüşüm sistemini ART Geri Dönşüm firmasının desteğiyle hayata geçirdiklerini belirterek, muhtarlık bünyesinde manuel iade noktası oluşturduklarını söyledi. Yaklaşık 30 bin nüfuslu mahallede uygulamanın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Sarı, sistem sayesinde hem çevrenin temiz kalmasına katkı sağlandığını hem de Metehan için önemli bir dayanışma ağı oluşturulduğunu dile getirdi.

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Sarı, günlük yaklaşık 12 bin şişenin iade noktasına getirildiğini, bunların yaklaşık 5 bin adedinin Metehan'ın yardım kampanyası için toplandığını belirtti. Vatandaşların her gün muhtarlığa gelerek Metehan için şişe bıraktığını anlatan Sarı, "Mahallemizde geri dönüşüm sistemini oluşturduk. ART firması sayesinde bu sistemle tanıştık ve muhtarlığımıza manuel cihazlar kazandırdık. Cam, PET ve alüminyum şişeleri kabul ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten çok büyük. Yaklaşık 30 bin nüfuslu mahallemizde bu sistem sayesinde hem çevremiz temizlendi hem de sosyal sorumluluk projesi oluşturduk. Vatandaşlarımızdan Metehan için şişelerini istedik. Çok güzel bir karşılık bulduk. Her gün buraya Metehan için hayır şişeleri bırakılıyor" dedi.

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Kampanyada yüzde 17'lik bölüm kaldı

Metehan Selvi'nin annesi Ümran Selvi ise oğlunun 1 yılı aşkın süredir DMD hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek, yardım kampanyasının 12 aylık süreçte yüzde 83 seviyesine ulaştığını söyledi. Kampanyanın tamamlanması için yüzde 17'lik bir desteğe daha ihtiyaç duyduklarını ifade eden Selvi, Dumlupınar Mahalle Muhtarlığında oluşturulan geri dönüşüm noktasının kendileri için önemli bir destek olduğunu kaydetti. Selvi, "Oğlumuz Metehan şu anda 5 yaşında. DMD ölümcül kas hastalığıyla bir seneden fazladır mücadele ediyoruz. Kampanyamız 12 ayda yüzde 83'e ulaştı. Tamamlanması için yüzde 17'lik bir bölüm kaldı. Dumlupınar Mahalle Muhtarlığımızda manuel iade noktası olarak yürütülen kampanyamız devam ediyor. Çok şükür bugünlere kadar geldik ancak daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Şişeler Metehan için umuda dönüşüyor

Geri dönüşüm sistemiyle kampanyaya destek sağlayan ART Geri Dönüşüm firmasına ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı Zeynep Sarı'ya teşekkür eden anne Selvi, vatandaşların duyarlılığı sayesinde önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Selvi, "ART Geri Dönüşüm firmasına Metehan için böyle bir kampanyaya vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu şişelerden, geri dönüşümden Metehan'a destek buluyoruz. Herkesten Allah bin kere razı olsun. Bize böyle bir imkan sundukları için ART Geri Dönüşüm firmasına ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Mahalle Muhtarı Zeynep Sarı da Metehan'ın sağlığına kavuşabilmesi için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, geri dönüşüm noktasına getirilecek her şişenin kampanyaya katkı sağlayacağını söyledi.

Dumlupınar Mahalle Muhtarlığındaki iade noktasında sürdürülen kampanyayla hem geri dönüşüm bilincinin artırılması hem de 5 yaşındaki Metehan'ın tedavisi için gerekli desteğin sağlanması hedefleniyor. Kampanyanın tamamlanabilmesi için vatandaşlara destek çağrısı yapılıyor.