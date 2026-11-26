Öğrencilere araçlara güvenli şekilde binme ve araçlardan inme konusunda da bilgi verildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin okullarda yürüttüğü trafik eğitimleri devam ediyor.

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