Kütahya'da ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin okullarda yürüttüğü trafik eğitimleri devam ediyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin okullarda yürüttüğü trafik eğitimleri devam ediyor.
Polis ekipleri, Mehmet Çini İlkokulunda öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.
Okulda kurulan trafik parkurunda öğrencilere trafik ışıklarının anlamları ve yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Eğitim aracını kullanan öğrenciler, trafik kurallarını parkurda uygulama fırsatı buldu.
Öğrencilere araçlara güvenli şekilde binme ve araçlardan inme konusunda da bilgi verildi
Öğrencilerden aileleriyle yaptıkları yolculuklarda trafik kurallarını hatırlatmalarını isteyen polis ekipleri, trafikte kurallara uyulmasının önemi hakkında tavsiyelerde bulundu.
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