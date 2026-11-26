Konferansta konuşan Psikolog Emine Biral, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin bilgiler paylaştı. Şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması, duyarlılığın geliştirilmesi ve ortak sorumluluk anlayışının önemine dikkat çekti.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Psikolog Emine Biral, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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