Kütahya'nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren akü geri dönüşüm tesisinin kapasite artışı talebi üzerine başlayan hukuki ve toplumsal süreçte Gediz Belediyesi'nin tavrı netleşti. Tesisin kapasite artış başvurusu kapsamında bölge idare mahkemesinin bilirkişi ve keşif raporu istediği süreçte, civar köy ve mahallelerin tepkilerinin ardından Gediz Belediyesi de davaya müdahil oldu.

Atık akü ithalatı endişesi ve hukuki süreç

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, kapasite artışına karşı olduklarını belirterek çevre ve halk sağlığı vurgusu yaptı. Mevcut tesisin geçmiş yıllarda kurulduğunu ve Çevre Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de oluşan yaklaşık 75 bin tonluk atık akünün önemli bir bölümünün bölgedeki tesiste geri dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Akel, firmanın el değiştirmesinin ardından yabancı menşeli yeni işletmenin kapasiteyi ciddi oranda artırmak istediğini kaydetti. Ülkedeki toplam atık akü miktarının belli olmasına karşı talep edilen yüksek kapasitenin yurt dışından gelecek atıklarla karşılanacağı endişesine dikkat çeken Akel, ÇED sürecine ve kapasite artışına karşı hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi.

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"Yatırımcıya karşı değiliz, daha nitelikli ve çevreci yatırım istiyoruz"

Açıklamalarında sanayiye ve yatırımcılara karşı olmadıklarını özellikle vurgulayan Başkan Necdet Akel, Gediz ve bölge sanayisinin artık daha seçici, çevreci ve katma değerli üretime yönelmesi gerektiğini dile getirdi. Süreçte Milletvekili Ahmet Erbaş'ın da destek verdiğini belirten Akel, kapasite artışının önlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel: "bu artışa engel olacağız"

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlu Akü diye bir işletmemiz var, yıllar öncesinden yapılmış. Biz bunları söylerken yatırımcıya karşı olduğumuz, sanayiciye karşı olduğumuz yanlış anlaşılmasın diye özellikle ifade etmek istiyorum. Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde 75 bin ton atık akü oluşmuş; bunun yaklaşık yüzde 50'si bizim ilçemizde bulunan tesiste eritiliyor, geri dönüşümü sağlanıyor. Yıllar önce bu tesis yapılmış; filtre ve havuz gibi gerekli tedbirlerin alındığı, doğaya hizmet eden bir yapı olduğu söyleniyor. Ancak yakın zamanda firma el değiştirdi, yabancı menşeli bir işletme satın aldı ve buradaki kapasitenin artırılmasını talep ettiler. Ülkemizde zaten bu düzeyde atık akü varken çok daha yüksek bir kapasite söz konusu; gerisi nereden gelecek? Yurt dışından ithal edilecek. E, biz dünyanın çöplüğü mü olacağız?

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Bir taraftan Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye her türlü çevre duyarlı önlemi almaya çalışıyoruz. O anlamda biz de buna karşı geldik ve ÇED raporunun onaylanmasına belediye olarak müdahil olduk. Amacımız yatırımı engellemek değil, daha nitelikli yatırımların yapılmasıdır. Artık daha seçici, daha çevreci, daha katma değerli ürünlerin üretilmesi gereken bir sanayi yapısına sahip olmamız gerekirken ne yazık ki bu kapasite artışına karşı davaya müdahil olduk. Sağ olsun Milletvekilimiz Ahmet Erbaş Bey de bu konuda destek veriyor. İnşallah bu artışa da engel olacağız."