Tavşanlılı çalıştırıcı Ercan Bahadır Yozgatspor ile anlaştı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yetişen antrenör Ercan Bahadır, teknik sorumluluğunu daha önce Altay, Kütahyaspor, Amasyaspor ve Fatsaspor gibi kulüplerde görev alan Melih Altuğ Sapmaz'ın üstlendiği Yozgatspor'un teknik ekibine katıldı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yetişen antrenör Ercan Bahadır, teknik sorumluluğunu daha önce Altay, Kütahyaspor, Amasyaspor ve Fatsaspor gibi kulüplerde görev alan Melih Altuğ Sapmaz’ın üstlendiği Yozgatspor’un teknik ekibine katıldı.
Futbolculuk kariyerinde Tavşanlı ve Giresun’daki çeşitli kulüplerde forma giyen Bahadır, Ankara Pursaklarspor’da profesyonelliğe adım atmak üzereyken yaşadığı ağır sakatlıkların ardından aktif futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyerine akademik ve teknik alanda devam eden Bahadır, Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olduktan sonra antrenörlük eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı.
Yozgatspor’un teknik kadrosunda yer alacak olan Bahadır’ın yanı sıra, takımın kaleci antrenörlüğünü Yozgat’ın tanınan isimlerinden, Yozgatspor ve çeşitli Yozgat ekiplerinde kalecilik yapmış olan Gökhan Aytekin yürütecek.
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